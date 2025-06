Paikallisuutiset

Aluevaltuutettujen on tehtävä vaalirahoitusilmoitus, joka selventää ehdokkaan vaalikamppanjan kuluja. Kajaanilaisen varavaltuutetun Veijo Moilasen ilmoitus on vielä työn alla. Kuva: Jussi Pohjavirta / Arkisto

”Valitettavasti laiskuus iski” – Osa aluevaltuutetuista ei ole tehnyt vaalirahoitusilmoitusta

Vaalirahoitusilmoitus kertoo, kuinka paljon rahaa ehdokas on käyttänyt vaalikampanjaansa, mistä raha on saatu ja mihin tarkoituksiin rahaa on käytetty kampanjassa.

Milja Huotari Kainuun Sanomat

Kainuun aluevaaleissa valittuina tai varavalittuina olevista 18 ilmoitusvelvollista ei ole jättänyt vaalirahoitusilmoitusta. Kainuun aluevaltuustossa on 59 valtuutettua. Eniten vaalirahoitusilmoituksia on jäänyt palauttamatta varavaltuutetuilta.

