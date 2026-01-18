Kotimaa

Edullisessa sähköautossa vakuuttaa muukin kuin hinta – Aion V:n kaltaiset tulokkaat ovat todellinen varoitus Euroopalle

Kiinalainen uutuusmaasturi on tuotepaketti, johon täkäläiset autotehtaat eivät tällä hinnalla millään pysty.

Aion V on 4,6-metrinen katumaasturin ja farmarimallin yhdistelmä. Koska merkki on outo, hinnoittelu on muokattu houkuttavaksi. Kuva: Kari Pitkänen
Kari Pitkänen, teksti ja kuvat
Kainuun Sanomat

Mitä sanoa kiinalaisesta autosta, josta ei ensituntumalta tunnu löytyvän juurikaan negatiivista huomautettavaa? Onko nyt vihdoin ajossa täydellinen sähköauto?

Kiinalainen Aion V on hämmästyttävä tuote. Se on uuden teknologian autoksi edullinen, sähköiset ominaisuudet ovat kohdillaan, tilaa on reilust

