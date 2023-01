Eduskunnasta: Kainuulaisten edun ajamista loppuun asti

Eduskuntavaalien äänestyspäivä lähestyy päivä päivältä. Ehdokkaana oleville se tietää kampanjan kiihtymistä todelliseksi loppupuristukseksi.

Kansanedustajaehdokkaiden kampanjointi kohdistuu pääasiassa viikonloppuihin vielä tässä vaiheessa. Joillakin näyttää olevan jo tarvetta ottaa myös viikolla vauhtia kampanjointiin, hyvä niin.

Meillä istuvilla kansanedustajilla on tällä hetkellä kiireiset ajat eduskunnassa. Vielä on paljon hallituksen esityksiä, jotka on tarkoitus saattaa voimaan vielä tämän kevään aikana.

Se tarkoittaa pitkiä istumisia valiokunnissa, asiantuntijakuulemisia, lausuntojen sekä mietintöjen hyväksymistä. Aina valiokunnassa ei olla jostain esityksestä samaa mieltä ja silloin on käytävä neuvotteluja kompromissin saavuttamiseksi, eikä se aina ole helppoa. Aikaa vievää se sen sijaan on.

Tarvitaan myös päätösvaltaisuus, jotta mietintö tai lausunto voidaan hyväksyä. Siksi kansanedustajan läsnäolo on välttämätöntä asioiden eteenpäin saamiseksi.

Tämän kuluvan kuukauden aikana hallituksen on tarkoitus antaa eduskunnalle ensimmäinen lisätalousarvio vuodelle 2023.

Tätä kolumnia kirjoittaessani ei ole vielä tarkkaan tiedossa, mitä kaikkea esitys sisältää. Ennakointia esityksen sisällöstä on tehty jo mediassakin.

Tarvetta olisi monelle hankkeelle, mutta hallituksen sopimat kehykset eivät anna mahdollisuutta isoille rahan lisäyksille, ellei kehyksiä ylitetä.

Meille kainuulaisille on tärkeää hyvinvointialueiden lisärahoitus, lentoliikenteen valtion ostoliikenne sekä kansalaisten energiatuet.

Näiden tavoitteiden eteen teemme työtä eduskunnassa loppuun saakka, ennen vaalilomalle lähtöä.

Minulta on tiedusteltu lentoliikenteen rahoitusta Kajaanin lentoliikenteen jatkumiseksi aina vuoden 2024 toukokuulle. Neuvotteluja asian tiimoilta on käyty positiivisessa hengessä hallituksen sisällä.

Pidän erittäin tärkeänä rahoituksen saamista lentoliikenteeseen, sen merkitys on suuri elinkeinoelämälle ja Kainuun matkailulle.

Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan vuoksi Suomi on joutunut panostamaan moniin eri toimiin ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden näkökulmasta sekä energiavirtojen muutoksiin ja niiden hintojen nopeaan nousuun kuluttajille ja muille toimijoille.

Valtio on toiminut tällä kaudella monen toimijan puskurina pitäen yllä taloudellisia toimintaedellytyksiä. On myös panostettu omaan uskottavaan puolustukseen.

Natoon liittyminen vaatii vahvistamaan Suomen omaa puolustusta ja investointien rahoituksen riittävyys näyttelee merkittävää osaa puolustusvoimien budjetissa.

Kirjoittaja on sosialidemokraattien kajaanilainen kansanedustaja.