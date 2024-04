Mielipiteet

Kansanedustaja Tuomas Kettunen (kesk.) Kuva: Johannes Erkkila

Eduskunnasta: Kehysriihen satoa – miksi Turun tunnin juna on edelleen hallituksen erityissuojeluksessa?

Tuomas Kettunen Kainuun Sanomat

Hallitus kävi tällä viikolla kehysriihen, jossa päätettiin uusista leikkauksista, veronkorotuksista ja panostuksista. Positiivista on, että Kainuuseen hallitus lupasi 250 miljoonaa euroa Lumi-tietokoneen korvaajan hankintaan. Tärkeää on myös Fingridin pääoman vahvistaminen, jotta tarvittava kapasiteettia saadaan kantaverkkoon myös itäiseen Suomeen. Ilahduttavaa on myös se, ettei Kainuun keskussairaalaa lähdetty alas ajamaan, vaikka muualle Suomeen perusterveydenhuoltoon tuleekin heikennyksiä.

Hallituksen kehysriihi herättää kuitenkin myös paljon huolia. Tavallisen ihmisen kukkaroa lähdetään verottamaan entistä kovemmin ja samaan aikaan tulee kovia heikennyksiä arkeen.

Hallitusohjelmassa linjattiin, että liikennepolttoaineiden hinta ei nouse hallituksen toimenpiteiden takia. Nyt tämäkin lupaus on syöty ja yleistä arvonlisäveroa nostetaan 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Eli hallituksen aiempi bensaveron alennus häviää arvonlisäveron noston seurauksena.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Arvonlisäveron nostaminen on radikaali toimi, joka osuu moniin kovasti. Tasaverona se osuu erityisen kovasti pienituloisiin. Mutta myös pienyrittäjät ovat haasteiden edessä. Hallitus valitsi ”helpon” keinon, mieluummin kuin olisi lähtenyt perkaamaan yritystukia, leikkaamaan tarkemmin hallinnosta tai kuopannut olutveron alennuksen.

Uudella verolinjalla meillä on Suomessa Länsi-Euroopan korkein ja EU:n toiseksi korkein arvonlisävero, heti Unkarin jälkeen. Kyseinen toimi tulee osumaan moneen arkipäivän palveluun ja tuotteeseen.

Myös eläkeläiset saavat lisäveroja. Hallituksen linjauksen mukaan yli 1900 euroa kuukaudessa eläkettä nauttivat saavat maksaa veronkorotuksia. Onneksi kaikkein pienempiä eläkkeitä ei lähdetä verottamaan raskaammin, mutta mielestäni noin 1900 euron eläke ei ole niin suuri.

Terveydenhuollon puolelle tulee myös ikäviä uutisia. Perusterveydenhuollon hoitotakuuta heikennetään nykyisestä 14 vuorokaudesta kolmeen kuukauteen, ja suun terveydenhuollossa nykyisestä neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen, ja asiakasmaksuja korotetaan painottaen erikoissairaanhoitoa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kurkkasin itsekin laariin ja yllätyin kun päällimmäisenä olikin tuttu Turun tunnin juna -hanke kyljessään vajaan 500 miljoonan euron hintalappu.

Pääministeri Petteri Orpo sanoi, että nyt on käyty läpi laarien pohjatkin säästöjen metsästyksessä. Kurkkasin itsekin laariin ja yllätyin kun päällimmäisenä olikin tuttu Turun tunnin juna -hanke kyljessään vajaan 500 miljoonan euron hintalappu.

Siellä se on laarissa ja pysyy. Jättimäisenä akanana muistuttamassa oikeistohallituksen tavasta laittaa asioita tärkeysjärjestykseen.

Eniten ihmettelen sitä, miksi Turun tunnin juna on edelleen hallituksen erityissuojeluksessa? Viime viikolla liikenneministeri Ranne ilmoitti, ettei Viitostien isompaan hankkeeseen Leppävirta-Kuopion hankkeeseen löydy 140 miljoonaa euroa, koska hinnat ovat nousseet ja hintalappu voi olla hieman korkeampi.

Hallitus osoitti toimillaan arvovalintoja. Tavalliset ihmiset joutuvat jälleen maksumiehiksi ja -naisiksi, ja Turun tunnin juna puksuttaa eteenpäin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tuomas Kettunen on keskustan kansanedustaja Kuhmosta.