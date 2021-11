Eduskunnasta: Peruspalveluja on saatava ilman nettiä

Kirjoittaja on sosiaalidemokraattien oululainen kansanedustaja ja eurooppa- ja omistajaohjaus-

ministeri.

Korona-aikana moni meistä ryhtyi olosuhteiden pakosta käyttämään nettiä. Digipalveluja tarvitaan ja ne helpottavat monen elämää. Mutta asiassa on toinenkin puoli.

Suomessa on paljon sellaisia ihmisiä, joille digiloikka on epämieluisa tai mahdoton. Siinä ei ole mitään väärää, saati hävettävää. On täysin luonnollista kaivata käteen sanomalehteä kännykän sijaan ja ihmistä puhelimen päähän verkkopalvelun robotin sijaan.

Ymmärrän hyvin, miten turhauttavaa voi olla, jos ikänsä itsellisenä toiminut ihminen joutuu yhtäkkiä riippuvaiseksi muiden avusta – vain siksi, että normaalit, tiskin ääreltä saatavat palvelut ovat vaihtuneet pilvipalveluiksi. Kenenkään ei pitäisi joutua tuntemaan itseään nöyryytetyksi, ohitetuksi.

Digi ei saa olla synonyymi palveluista säästämiselle. Meidän on varmistettava, että etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa inhimillinen kohtaaminen ja asiointi ilman digivälineitä on jatkossakin mahdollista.

Kenenkään palvelunsaanti ei saa vaarantua siksi, että palvelut on siirretty sähköiseen muotoon. Peruspalvelujen saavutettavuus myös verkon ulkopuolella on tärkeä osa esteettömyyttä. Kun rakennamme digipalveluja, on rinnalla aina pidettävä myös perinteiset palvelut.

Yhdelle matalan kynnyksen palvelu voi tarkoittaa verkkopalvelua, toiselle matala kynnys tarkoittaa avointa ovea ja ihmistä, joka kohtaa kasvokkain. Tammikuun aluevaaleissa on valittava päättäjät, jotka ymmärtävät hyvinvointialueiden asukkaiden erilaisia tarpeita.

Kasvava ongelma on erityisesti ikäihmisiin kohdistuva nettirikollisuus. Rikosuhripäivystyksen mukaan viime vuonna noin 4500 yli 65-vuotiasta joutui verkkopetosten uhriksi. Häikäilemättömyydellä ei ole mitään rajaa, kun huijarit vievät verkossa vanhusten rahat.

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa tunnistetaan yhteiskunnan digitalisaatioon liittyvät ongelmat. Tavoite on kehittää viranomaispalveluja sellaisille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköisiä palveluja. Lisäksi hallitusohjelmaan on kirjattu, että sähköisten julkisten palveluiden esteettömyyttä ja turvallisuutta parannetaan ja turvataan niiden käyttöön riittävät tukipalvelut kansalaisten yhdenvertaisuuden varmistamiseksi. Nämä molemmat tavoitteet on pantava täysimääräisesti toteen.

On syytä varoa, ettei digitalisaatio mene liian pitkälle. Yhteiskunnan on oltava sellainen, jossa kaikki pysyvät mukana. Digi on hyvä renki, mutta huono isäntä.