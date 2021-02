Eduskunnasta: Uusia vaunuja kiskoille ja kohtuus kaikessa

Kirjoittaja on oululainen kansanedustaja (sd.) ja eurooppa- ja

omistajaohjausministeri.

Kotimaamme on pitkien välimatkojen harvaanasuttu maa, jossa matkat vievät aikaa ja asuminen kuluttaa paljon energiaa. Maan hallituksen tehtävä on huolehtia, että arki kaikkialla sujuu kestävästi.

Kiskot kuljettavat monia kotimaamme matkaajia. Siksi on olennaista, että niin raideyhteydet kuin niillä liikennöivä kalusto on hyväkuntoista ja tarkoitukseen sopivaa. Koska maata myöten matkatessa Suomen pitkien etäisyyksien taittaminen nielee lukuisia tunteja, on yöjuna monelle mieluinen tapa kulkea. Onkin erittäin positiivinen uutinen, että VR käynnistää selvityksen uuden yöjunakaluston hankinnasta.

Uuden yöjunakaluston hankinta sisältää VR:n mukaan 9 makuuvaunua ja 8 autovaunua. Yhtiö on kertonut etenevän asiassa mahdollisimman nopeasti, vastuullisesti ja huolellisesti. Uudet vaunut parantavat raideliikenteen houkuttelevuutta muihin kulkutapoihin verrattuna, mikä auttaa myös ilmastopäästöjen vähentämisessä. Tämä on alueellemme hyvä uutinen.

Kiskot ovat vain osa maamme infraa. Parhaillaan lausuntokierroksella oleva valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos linjaa miten Suomen väyläverkkoa jatkossa kehitetään ja rahoitusta kohdennetaan. Sekä valtion liikenneverkon että muun liikenneverkon kehittämiseen kohdistuvat tarpeet on suunnitelmaluonnoksen valmistelun yhteydessä koottu liikenneverkon strategiseen tilannekuvaan.

Lausuntokierros on merkittävä vaikuttamisen paikka myös alueellisesti: Suunnitelmaluonnokseen sisältyy merkittäviä toimenpiteitä muun muassa matkaketjujen ja joukkoliikenteen kehittämiseksi. Perusväylänpidon rahoitus nostettaisiin 1,4 miljardiin euroon vuodessa vuodesta 2025 alkaen. Luonnoksen mukaan kehittämisinvestointien rahoitus olisi noin 500 miljoonaa euroa vuodessa.

Talven pakkaset ovat nostaneet jälleen tapetille ajankohtaisen kysymyksen: kohtuuttomat sähkön siirtohinnat. Annoimme hallituksessa tammikuun lopussa sähkönsiirtoa koskevan lakiesityksen ja asetimme sähkön siirtohinnoittelua arvioivan asiantuntijatyöryhmän. Sähkössä on kyse paitsi arjen turvasta, myös alueellisesta tasa-arvosta: Suomi on suuri maa, ja sähkönsaanti yksi asumisen edellytyksistä.

Annettu lakimuutos leikkaa jakeluverkkoyhtiöiden suurinta sallittua tuottoa ja pienentää kertakorotusten suuruutta. Sähkönjakelun kaltaisella välttämättömyydellä kohtuuton rahastaminen ei ole sopivaa tai oikein. Kohtuus kaikessa on hyve.

