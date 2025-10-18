Ihmiset

Emmi Kinnunen sanoo, että hautausurakoitsijan työ on todella hänen kutsumusammattinsa. Kuva: Elisa Korhonen

Ei pessimisti Puolangalta vaan optimistinen ote – Emmi Kinnunen pyörittää menestyvää hautaustoimistoa kylänraitilla

Kolmekymppinen hautausurakoitsijanainen voisi olla kumma juttu, mutta Puolangalla Emmi Kinnunen on toiminut alalla jo pitkään.

Kainuun Sanomat

Yrittäjä Emmi Kinnunen on paljasjalkainen puolankalainen ja täysverisen yrittäjäperheen kasvatti. 33-vuotiaan Kinnusen yritys Puolangan Majakka on aarreaitta, jonka katon alta löytyy kukkakauppa, hautaustoimisto ja kaikenlaista ihanaa tavaraa hypisteltäväksi.

Myös tottelevainen ja kiltti myymäläkoira

