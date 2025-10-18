Ihmiset
Ei pessimisti Puolangalta vaan optimistinen ote – Emmi Kinnunen pyörittää menestyvää hautaustoimistoa kylänraitilla
Kolmekymppinen hautausurakoitsijanainen voisi olla kumma juttu, mutta Puolangalla Emmi Kinnunen on toiminut alalla jo pitkään.
Yrittäjä Emmi Kinnunen on paljasjalkainen puolankalainen ja täysverisen yrittäjäperheen kasvatti. 33-vuotiaan Kinnusen yritys Puolangan Majakka on aarreaitta, jonka katon alta löytyy kukkakauppa, hautaustoimisto ja kaikenlaista ihanaa tavaraa hypisteltäväksi.
Myös tottelevainen ja kiltti myymäläkoira