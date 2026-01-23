Paikallisuutiset

Outi Penttinen on tehnyt 12 tunnin päiviä saadakseen remontin valmiiksi ajoissa. Kuva: Haastateltavan kuvat

Einen muoti -liikkeen nimi muutettiin ja käynnissä on sisäremontti – Outi Penttinen kertoo muutoksen syistä

Outi Penttisen tavoite on, että asiakkaan ensimmäinen reaktio on ”vau!”, kun asiakas tulee liikkeeseen sisään.

Hanna Turunen Kainuun Sanomat

Vuosien ajan sotkamolaisia ja matkailijoita on Kainuuntien varrella palvellut yksityinen vaateliike Einen muoti. Liike on tullut tunnetuksi ulkoseinien pinkistä väristään. Liikkeen omistaja ja yrittäjä Outi Penttinen on julkaissut Facebookissa kuvia ja videoita yrityksen uusista tuulista.

