Mielipiteet
Eläinlääkäri: Kissa kannattaa punnita ennen matolääkitystä
Eläinlääkäri-palstalla lukijoiden kysymyksiin vastaavat Nikulan eläinklinikan asiantuntijat Matleena Rahkonen, Emmilotta Vehviläinen, Leena Valtaoja sekä Eveliina Leppävuori. Lähetä kysymys palstalle osoitteeseen elainlaakari@hillagroup.fi.
Kissojen madotukseen on tullut lukijoilta useampi kysymys, joten tässä suppea yhteenveto kissojen madotuksista.
Kissat voivat saada loistartunnan ulosteen välityksellä, metsästämistään jyrsijöistä, raa’an kalan tai lihan välityksellä tai pentu emolta jo tiineysaikana. Sisäloisten aiheuttama oireilu o