Kolumnit
Eläinlääkäri vastaa kysymykseen lampaan hampaista – Voiko niitä raspata?
Mietityttääkö sinua joku eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä asia. Lähetä kysymys sähköpostitse elainlaakari@hillagroup.fi.
Kesälampaiden hoitaja kysyy: Jos lampaan hampaat näyttävät liian pitkiltä, voiko niitä raspata samalla tavoin kuin hevosia raspataan?
Lampailla on yhteensä 32 pysyvää hammasta. Etuhampaita lampaalla on alaleuassa 8 kappaletta. Yläleuasta etuhampaat puuttuvat ja niiden sijaan lampaalla on yläleuassa k