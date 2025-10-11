Mielipiteet

Kuva: Jukka Lehojärvi

Eläinlääkäri vastaa: Milloin on rääkkäystä pitää hengissä vanha ja sairas lemmikki?

Mietityttääkö sinua joku eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä asia. Lähetä kysymys sähköpostitse elainlaakari@hillagroup.fi.

Leena Valtaoja Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lukija kysyy, voiko vanhan ja sairaan lemmikin tai yhtä lailla hevosen pitäminen elossa täyttää eläinrääkkäyksen tunnusmerkit?

Ikä ei ole itsessään sairaus, mutta se tuo usein mukanaan monenlaisia ongelmia eläimillekin. Vanhalla lemmikillä tai hevosella kipua voi aiheuttaa esimerkiksi nivelrikko tai