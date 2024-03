Paikallisuutiset

Aurora Ritola ja Vilma Rahikkala värittävät pääsiäismunaa, heidän kanssaan istahti lattialle Kajaanin Montessori-leikkikoulun johtaja Maarit Tihinen. Kuva: Maija Räsänen

Eläköityvä kajaanilainen kasvatusalan uranuurtaja Maarit Tihinen: ”Olin, että wau, lastenohjausta voi tehdä noinkin!”

Kajaanilainen Maarit Tihinen on yksi kasvatusalan ammattilaisista ja uranuurtajista, jotka toivat 1980-luvulla montessoripedagogiikan Kajaaniin sekä Suomeen. Tihinen on nyt jäämässä eläkkeelle.

Maija Räsänen Kainuun Sanomat

Maarit Tihinen istahtaa Kajaanin Montessori-leikkikoulun viihtyisän huoneen lattialle Aurora Ritolan ja Vilma Rahikkalan seuraan. Lapset värittävät suurta pääsiäismunaa iloisenkirjavaksi.

He kertovat, että leikkikoulu on ihana, ja että on harmi, kun leikkikoulun johtaja Maarit lähtee eläkkeelle.

Yksi