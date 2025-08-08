Paikallisuutiset

Elastinen on tullut tutuksi myös Vain Elämää ja The Voice of Finland -viihdeohjelmista. Kuva: Ville Juurikkala

Elämyspäivä Hiukassa huipentuu lauantaina Elastisen keikkaan – ”Toivotaan, että ihmiset löytävät ajoissa tapahtumapaikalle”

Sotkamossa on musiikin ja yhteisen tekemisen täyteinen lauantai. Viikonlopun päättää maakuntajuhla.

Kainuun Sanomat

Sotkamon Hiukassa järjestetään lauantaina koko perheen maksuton elämyspäivä, joka tarjoaa ohjelmaa ja aktiviteetteja koko perheelle.

Superjymy Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kuosmanen toivoo, että sää suosisi lauantaina, jotta kaikki voisivat nauttia ohjelmasta Hiukassa eli Terrafame Stadionilla.

