Paikallisuutiset
Elämyspäivä Hiukassa huipentuu lauantaina Elastisen keikkaan – ”Toivotaan, että ihmiset löytävät ajoissa tapahtumapaikalle”
Sotkamossa on musiikin ja yhteisen tekemisen täyteinen lauantai. Viikonlopun päättää maakuntajuhla.
Sotkamon Hiukassa järjestetään lauantaina koko perheen maksuton elämyspäivä, joka tarjoaa ohjelmaa ja aktiviteetteja koko perheelle.
Superjymy Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kuosmanen toivoo, että sää suosisi lauantaina, jotta kaikki voisivat nauttia ohjelmasta Hiukassa eli Terrafame Stadionilla.
Tapahtum