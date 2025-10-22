Kulttuuri

Elokuva-arvio: Sisu 2 on täydellinen toimintaelokuva –leffa tulee loppuviikosta Kajaaniinkin

Jalmari Helanderista on kehittynyt kansainvälisen tason ohjaajatähti. Elokuva tulee loppuviikosta Kajaanin BioRexiin.

Sisu 2 on ykkösluokan toimintaelokuva. Ohjaaja tekee seuraavaksi uuden Rambon. Kuva: HEIKKI LEIS/GOOD CHAOS

Jalmari Helanderin sotaopuksen toista osaa ei ikäsyrjinnästä voi syyttää. Sankari Jorma Tommila on 65-vuotias ja tarinan konna Stephen Lang 72. Yhtään naista elokuvassa tosin ei nähdä.

Hannu Björkbacka Kainuun Sanomat

★★★★★

Sisu 2. Ohjaus ja käsikirjoitus Jalmari Helander. Kuvaus Mika Orasmaa. Pääosissa Jorma Tommila ja Stephen Lang, Richard Brake. 90 min. K16. Bio Rex, Kajaani

Sisu 2 tulee leffateattereihin samalla ryminällä ja vastustamattomalla voimalla kuin Aatami Korven rautainen rekka. Sotien jälkimaininkeja