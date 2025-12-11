Kulttuuri
Elokuva-arvio: Sydäntalvi näyttää Emma Thompsonin toimintasankarina Kolilla kuvatussa jännärissä
Kaksinkertaisesta Oscar-voittajasta Emma Thompsonista Liam Neesonin tapainen toimintasankari? Jännityksen vastapainona Sydäntalvea lämmittää elämänpituinen rakkaustarina.
★★★★
Sydäntalvi (Dead of Winter). Ohjaus Brian Kirk. Käsikirjoitus Nicholas Jacobson-Larson ja Dalton Leeb. Pääosissa Emma Thompson, Judy Greer, Marc Menchaca, Gaia Wise. 98 min K16. BioRex Kajaani, Pajakkakino Kuhmo, Kino Visio Sotkamo ja Vuokatti.
Sydäntalvi. Suomeksi synkimmästäkin vuodenajasta löy