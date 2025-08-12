Urheilu

Emma Juntunen vierailee kotikonnuillaan Suomussalmella säännöllisesti. Kuva: Juhani Eskola

Emma Juntusen unelmien kesä – videolla juoksija kertoo, mitä Suomussalmi hänelle merkitsee

Suomussalmelaislähtöinen Emma Juntunen on noussut tällä kaudella yleisurheiluyleisön tietoisuuteen. Kotimaan ratojen lisäksi menestystä on tullut myös maan rajojen ulkopuolella.

Kainuun Sanomat

Kun kysyy juoksija Emma Juntuselta, onko tämä ollut hänen unelmien kesä, vastaus tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta.

– On ja on ollut enemmänkin kuin tavallinen unelmien kesä. Luulin, että viime kausi oli unelmakesä, mutta tämä on mennyt vielä senkin edelle.

