Paikallisuutiset

”Emme halua poistaa tai korvata ihmistyötä” – Sotkamoon on perustettu uusi tekoäly-yritys

Laura Läspä Kainuun Sanomat

Vuokatissa asuva Kari Angeria on Sinun tekoäly oy:n toimitusjohtaja. Vuokatin luonto on muodostunut Angerialle tärkeäksi. Kuva: Laura Läspä

Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen, kun ajattelet tekoälyä? Ajatteletko yliälykkäitä robotteja, piuhoihin kytkettyjä aivoja tai jotain suoraan Isaac Asimovin kirjoista lainattua?

Et ole ainoa. Tietoisuuden saavuttaneista koneista on tehty vuosikymmenten saatossa niin monta kirjaa ja elokuvaa, et