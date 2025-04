Paikallisuutiset

Sammonkadun ja Kalevankadun risteyksessä sijaitsevassa rakennuksessa toimi 90-luvulla Kainuun Sohvatalo. Aiemmin rakennuksessa oli Supermarket. Kuva on vuodelta 1999. Kuva: Teijo Määttänen/ KS arkisto

Muistatko tämän? Kiven heiton päässä Kajaanin keskustasta sijaitsevasta kiinteistöstä on jätetty yksi tarjous

Suuren liiketilan lisäksi kiinteistöön kuuluu varastotiloja ja neljä asuinhuoneistoa. Huutokauppa jatkuu keskiviikkoiltaan.

Tiina Suutari Kainuun Sanomat

Huutokauppa Tavarakirppiksen kiinteistöstä Kajaanissa on loppusuoralla. Tiistaiaamupäivään mennessä kiinteistöstä jätetty korkein tarjous oli 510 euroa. Tarjous on ainoa, sillä minimikorotus on 500 euroa ja pohjahinta 10 euroa. Huutokauppa päättyy keskiviikkona kello 20.

Tavarakirppiksen taustayhtiö