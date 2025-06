Paikallisuutiset

Luonnonvarakeskuksesta arvioidaan, että mustikkasadosta saattaa tulla Kainuussa kohtuullinen.

Mustikkasadosta voi tulla Kainuussa kohtuullinen heikohkosta kukinnasta huolimatta

Hillan pölytys lupaa tavanomaista heikompaa satoa onnistuneesta kukinnasta huolimatta. Puolukan satonäkymät ovat ainakin toistaiseksi tavanomaiset.

Marjut Lehto Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mustikan kukinta on ollut Kainuussa heikohkoa. Hillan kukinta puolestaan on ollut hyvää ja paikoitellen kukkia on ollut jopa runsaasti. Myös puolukan kukinta on onnistunut ihan hyvin tai ainakin kohtuullisesti.

– Kun marjasatoja katsotaan tässä vaiheessa, mustikan raakiletulosten pölytys on onnistunu