Paikallisuutiset

Ennakkoäänien tultua julki Merja Kyllönen olisi menossa europarlamenttiin Li Anderssonin vanavedessä – näin kainuulaiset ehdokkaat keräsivät ääniä

Maria Kalliokoski Kainuun Sanomat

Merja Kyllönen kuvattuna vaalikiertueella. Kuva: Hannu Mustonen

Eurovaalien ennakkoäänien tultua julki sunnuntaina kello 20 yksi kainuulainen ehdokas olisi menossa läpi europarlamenttiin.

Suomussalmelainen Merja Kyllönen (vas.) on saanut 15 090 ennakkoääntä, mikä on toiseksi eniten vasemmistoliitossa. Li Anderssonin (vas.) äänimäärä on 150 919.

Tiina Kyllönen (sd