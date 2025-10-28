Kulttuuri

Eppujen liput möivät ennätystahtia Kuhmo-talolla, ja myös paikan päällä oli asiakkaita jonoksi asti. Lea Mansikkamäki, Ringa Jurvelin ja Anu Varis ovat hoitaneet aamupäivän lipunmyyntiä. Kuva: Roosa Kärki

Ennennäkemätöntä Kuhmo-talolla: Eppujen liput katosivat minuuteissa – mukana video lippujonosta

Jäähyväiskiertue alkaa Kuhmosta tammikuussa. Yhtye ilmoitti uran päättämisestä viime viikolla.

Eppu Normaalin jäähyväiskiertueen liput tulivat myyntiin tiistaina kello yhdeksän, ja jo muutaman minuutin jälkeen Lippu.fi -palvelussa myytävät liput Kuhmo-talolle olivat kadonneet myynnistä. Sama ilmiö kävi myös muissa kiertueen kohteissa.

