Anja Mönkkönen (vas.), Marketta Tossavainen ja Kalle Kurula tulivat Vuokatin Vaellukselle Kainuun eteläpuolelta. Kuva: Kasperi Lumijärvi

”Ensimmäinen kerta, eikä ollut viimeinen” Vuokatin Vaellukselle uskaltautui sateesta huolimatta noin 250 innokasta

81. kertaa järjestettävän tapahtuman järjestelyihin osallistui reilun kymmenen hengen porukka.

Hyväntuulisia ihmisryhmiä putkahtelee kahvila Vaaran Tuvan pihapiiriin tasaiseen tahtiin. Vaaran tupa toimii lauantaina Vuokatin Vaelluksen lähtönä ja maalina.

Perinteiseen vaellustapahtumaan ilmoittautui lähes 300 osallistujaa, mutta Kainuun Liikunta ry:n Anni Heikkisen mukaan matkaan lähti lopulta

