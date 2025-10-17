Paikallisuutiset
Entrinki hukkuu vaatteisiin, eikä työntekijöitä ole tarpeeksi – näin varmistat, että vaatteesi päätyvät uudelleenkäyttöön
Noin joka kymmenes lahjoitus tulee UFF:n keräykseen irtotavarana.
Syyssateet sekä tuleva talvi tuovat omat haasteensa UFF:n vaatekeräykseen. Noin joka kymmenes lahjoitus tulee irtotavarana, mutta suurin osa lahjoittajista pakkaa vaatteet huolellisesti, kertoo tiedotteessa UFF:n vaatekeräyksen päällikkö Jari Töyrynen.
Suojaamattomina keräyslaatikkoon tuodut vaatteet