Kuhmolainen kansanedustaja Mikko Polvinen (ps.) osallistui Kajaanin Raatihuoneentorilla helatorstaina järjestetty eurovaalipaneeliin. Kuva: Miika Manninen

EU-parlamenttiin pyrkivä Mikko Polvinen haluaa suurpetopolitiikan kansallisiin käsiin – ”Suomi on ollut heikko”

Perussuomalaisten ehdokas korostaa rajaseudun turvallisuuden ja elinvoiman säilyttämisen tärkeyttä. Polvisen mielestä nyt on korkea aika pitää suomalaisten puolia.

Marjukka Väisänen Kainuun Sanomat

Kuhmolaisen eurovaaliehdokkaan, kansanedustaja Mikko Polvisen (ps.) mielestä suurpetopolitiikka osoittaa pienoiskoossa sen, miten Euroopan Unioni on vaikuttanut Suomeen.

– Suomi on ollut heikko EU:ssa ja EU on ottanut meidän suurpetopolitiikasta vallan. EU on meidät alistanut ja Suomi on alistunut. V