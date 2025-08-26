Paikallisuutiset

Tämä tie johtaa Paltamon golf-alueelle. Oikealla puolella Ravintola Paltamon Sydän. Kuva: Jukka Keränen

Golf-kärryt ja autot kulkevat vielä samalla kapealla tiellä – Paltamo sai EU-rahaa Metelin tielinjausten parantamiseen

Kyseessä on nyt vasta tien suunnittelu, jossa selviävät muun muassa kustannukset. Rakentamispäätös käsitellään myöhemmin omana asianaan.

Paltamo on muuttamassa Metelin golf-alueen tielinjauksia.

Paltamon kunta on saanut Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen Kainuun liitolta Metelin golf-alueen tiestön suunnitteluun.

Paltamon kunnan kehitysjohtaja Salla Korhonen kertoo, että tarkoitus on muuttaa olemassa oleva kevyenliikenteenväylä a

