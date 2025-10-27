Paikallisuutiset
”Haetaan vain kaikkea mahdollista” – työttömät turhautuvat ja työnantajat hukkuvat hakemustulvaan
Kainuun Sanomat kysyi lukijoilta, millaista työnhaku on Kainuussa. Moni kokee työnhakuvelvoitteen turhaksi holhoamiseksi ja jopa ahdistavaksi.
”Pahimmillaan ahdistavat ja lamauttavat hakijan.”
”Ihmisen kyykyttämistä.”
”Ihan turhaa holhoamista. Ei edistä yhtään mitään.”
Kainuun Sanomat kysyi verkkokyselyssä, millaista työnhaku on Kainuussa, ja valtaosa vastanneista kertoo kokevansa neljän työpaikan hakuvelvoitteen kuukaudessa kiusanteoksi. Use