Paikallisuutiset

”Ihmisen kyykyttämistä”, sanoo kainuulainen työnhakija määrällisestä työnhakuvelvoitteesta. Kuva: Hannu Kivimäki

”Haetaan vain kaikkea mahdollista” – työttömät turhautuvat ja työnantajat hukkuvat hakemustulvaan

Kainuun Sanomat kysyi lukijoilta, millaista työnhaku on Kainuussa. Moni kokee työnhakuvelvoitteen turhaksi holhoamiseksi ja jopa ahdistavaksi.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

”Pahimmillaan ahdistavat ja lamauttavat hakijan.”

”Ihmisen kyykyttämistä.”

”Ihan turhaa holhoamista. Ei edistä yhtään mitään.”

Kainuun Sanomat kysyi verkkokyselyssä, millaista työnhaku on Kainuussa, ja valtaosa vastanneista kertoo kokevansa neljän työpaikan hakuvelvoitteen kuukaudessa kiusanteoksi. Use

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä