Urheilu
Hakan kaudesta jäi onnistunut tunne päävalmentajalle: ”Tämä oli hyvä kausi meille”
Haka sijoittui Kolmosen pohjoislohkossa toiseksi. Lohkovoittaja Kajaanin Palloilijat oli pisteen paikallisvastustaan parempi.
Jalkapallon miesten Kolmosessa pelaava Kajaanin Haka päätti kautensa voittoisasti, kun joukkue selätti päätöskierroksen ottelussa Oulun Työväen Palloilijat vieraskentällä.
Ottelun loppulukemat kirjattiin Hakalle muotoon 1–3 (1–0).
Hakan maalit syntyivät vartin sisällä toisen puoliajan alussa. Ensin Ph