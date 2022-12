Hanki ensimmäinen työpaikkasi hyvällä CV:llä

Ensimmäisen työpaikan etsiminen voi olla stressaava prosessi. Sen lisäksi, että mietit, mitä haluat tehdä elämälläsi, sinun on myös myytävä itsesi mahdollisille työnantajille. Tämä voi olla erityisen haastavaa, jos sinulla ei ole kokemusta työelämästä. Yksi tärkeimmistä käytössänne olevista työkaluista on kuitenkin ansioluettelo. Hyvin kirjoitettu ansioluettelo voi olla ratkaiseva, kun on kyse siitä, että saat jalan oven väliin. On tärkeää käyttää aikaa sellaisen ansioluettelon laatimiseen, joka tuo esiin taitosi ja kokemuksesi tavalla, joka miellyttää työnantajia. Mitä sinun on tarkalleen ottaen tiedettävä?

Jatka lukemista ja ota selvää!

1. Aloita tekemällä tutkimusta - tunne yritys ja sen toiminta.

Kun haet ensimmäistä työpaikkaasi, on tärkeää tehdä hyvä vaikutelma ansioluettelollasi. Tätä varten sinun on tehtävä tutkimusta ja tunnettava yritys ja sen toiminta. Aloita tutustumalla yrityksen verkkosivustoon ja lukemalla sen Tietoja-sivu. Katso, löydätkö lehdistötiedotteita tai artikkeleita, joissa yritys mainitaan. Kun tiedät, mitä yritys tekee, voit alkaa räätälöidä ansioluetteloasi hakemaasi työpaikkaan sopivaksi. Muista tuoda esiin kaikki asiaankuuluvat taitosi tai kokemuksesi, joiden ansiosta sopisit hyvin tehtävään. Pienellä tutkimuksella ja huolellisella muotoilulla voit varmistaa, että ansioluettelosi antaa hyvän ensivaikutelman. Jos et ole varma, mistä aloittaa, täältä löydät malleja ansioluetteloasi varten.

2. Räätälöi ansioluettelosi jokaista hakemaasi työpaikkaa varten - käytä samoja avainsanoja kuin työpaikkailmoituksessa.

CV:si on ensimmäinen tilaisuutesi tehdä hyvä vaikutelma mahdolliseen työnantajaan. Siksi on tärkeää, että käytät aikaa räätälöidä CV:si jokaiseen työpaikkaan, jota haet. Yksi tapa tehdä tämä on käyttää samoja avainsanoja kuin työpaikkailmoituksessa. Näin varmistetaan, että työnantajan ansioluettelonhallintaohjelmisto löytää ansioluettelosi ja että taitosi ja kokemuksesi ovat merkityksellisiä työpaikan kannalta. Lisäksi työpaikkailmoituksen avainsanojen käyttäminen auttaa sinua kohdentamaan hakemuksesi ja korostamaan, miksi olet paras ehdokas tehtävään. Pienellä vaivannäöllä ansioluettelosi räätälöinti jokaiseen hakemaasi työpaikkaan voi vaikuttaa merkittävästi mahdollisuuksiisi saada haastattelu.

3. Varmista, että ansioluettelosi on helppolukuinen ja näyttää ammattimaiselta.

Hyvin kirjoitettu ansioluettelo on ratkaisevan tärkeä ensimmäisen työpaikan saamiseksi. Jos haluat varmistaa, että ansioluettelosi on helppolukuinen ja näyttää ammattimaiselta, noudata seuraavia yksinkertaisia vinkkejä: käytä selkeää fonttia ja luettavaa fonttikokoa, jaa tiedot lyhyisiin, selkeisiin kohtiin ja käytä bullet pointteja tärkeimpien kohtien korostamiseksi. Pienellä vaivalla voit luoda ansioluettelon, joka tekee vaikutuksen mahdollisiin työnantajiin ja auttaa sinua pääsemään askeleen lähemmäksi ensimmäisen työpaikkasi saamista.

4. Käytä laadukasta paperia ja tulosta se lasertulostimella.

CV:si on ensivaikutelmasi mahdollisille työnantajille, joten on tärkeää varmistaa, että se on hyvä. Yksi parhaista tavoista tehdä tämä on käyttää laadukasta paperia ja tulostaa ansioluettelosi lasertulostimella. Näin saat ansioluettelostasi ammattimaisen näköisen, mikä auttaa kiinnittämään työnantajien huomion. Pienikin virhe voi antaa vaikutelman, että et ole paneutunut yksityiskohtiin, joten kannattaa käyttää aikaa virheiden tarkistamiseen. Pienellä huolellisuudella ja tarkkaavaisuudella voit varmistaa, että ansioluettelosi antaa hyvän ensivaikutelman ja auttaa sinua saamaan haluamasi työpaikan.

5. Tarkista CV:si oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta

Nykypäivän kilpailluilla työmarkkinoilla on tärkeämpää kuin koskaan varmistaa, että CV:ssäsi ei ole oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheitä. Yksikin virhe voi riittää saamaan mahdollisen työnantajan harkitsemaan kahdesti palkkaamistasi. Onneksi on olemassa muutamia yksinkertaisia asioita, joilla voit oikolukea ansioluettelosi ja parantaa mahdollisuuksiasi saada haluamasi työpaikka. Lue ansioluettelosi ensin ääneen. Tämä auttaa sinua havaitsemaan virheet, jotka muuten saattaisivat jäädä huomaamatta. Toiseksi, pyydä jotakuta toista lukemaan ansioluettelosi puolestasi. Tuore silmäpari voi usein havaita virheitä, jotka sinulta ovat jääneet huomaamatta. Lopuksi, käytä aikaa ansioluettelosi oikolukemiseen. Hätäinen hakemus sisältää todennäköisesti enemmän virheitä kuin huolellisesti tarkistettu ansioluettelo. Jos käytät aikaa ansioluettelosi oikolukemiseen, parannat mahdollisuuksiasi tehdä hyvä vaikutelma mahdollisiin työnantajiin.

6. Pyydä myös jotakuta muuta oikolukemaan se puolestasi

Ennen kuin lähetät CV:n, pyydä ystävää tai perheenjäsentä oikolukemaan se puolestasi. Tai palkkaa joku Upwork . Hän saattaa huomata virheitä, jotka sinulta jäivät huomaamatta, ja hän voi myös antaa objektiivisen mielipiteen siitä, onko ansioluettelosi selkeä ja ytimekäs. Muista lisäksi tarkistaa ansioluettelosi kielioppi- ja oikeinkirjoitusvirheiden varalta. Pienetkin virheet voivat antaa vaikutelman, että olet huolimaton tai et kiinnitä huomiota yksityiskohtiin. Jos käytät aikaa ansioluettelosi oikolukemiseen, parannat mahdollisuuksiasi saada haluamasi työpaikka.

7. Tallenna ansioluettelosi PDF-muodossa

Kun olet valmis lähettämään ansioluettelosi mahdollisille työnantajille, muista tallentaa se PDF-muodossa. Näin varmistat, että ansioluettelosi näyttää juuri siltä, miltä sen on tarkoitus näyttää, ja että sen voi avata millä tahansa tietokoneella. Lisäksi PDF-muotoinen ansioluettelo häviää harvemmin sähköpostien sekamelskaan, ja sen voi helposti liittää verkkohakemukseesi. Tallentamalla ansioluettelosi PDF-muodossa parannat mahdollisuuksiasi saada haluamasi työpaikka.

8. Seuraa tilannetta CV:n lähettämisen jälkeen

Kun olet lähettänyt ansioluettelosi, älä jää odottamaan vastausta. Seuraa tilannetta soittamalla tai lähettämällä sähköpostia ja kiitä työnantajaa hänen käyttämästään ajasta ja toista, että olet kiinnostunut tehtävästä. Tämä osoittaa, että olet sitoutunut ja innokas saamaan työpaikan. Lisäksi jatkotoimet antavat sinulle tilaisuuden käsitellä työnantajan mahdollisia huolenaiheita ansioluettelostasi. Kun jatkat yhteydenottoja ansioluettelosi lähettämisen jälkeen, parannat mahdollisuuksiasi saada haluamasi työpaikka.

Entä haastattelu?

Nyt kun olet lähettänyt ansioluettelosi, on aika alkaa valmistautua haastatteluun. Seuraavassa on muutama vinkki, joiden avulla voit pärjätä haastattelussa ja saada haluamasi työpaikan:

1. Tee tutkimusta

Ota ennen haastattelua aikaa tutustua yritykseen ja tehtävään, jota haet. Tämä auttaa sinua valmistautumaan vastaamaan haastattelijan mahdollisiin kysymyksiin. Lisäksi voit esittää asiantuntevia kysymyksiä yrityksestä ja tehtävästä, mikä osoittaa, että olet todella kiinnostunut mahdollisuudesta.

2. Harjoittele, harjoittele, harjoittele

Haastattelua edeltävinä päivinä kannattaa käyttää aikaa vastausten harjoitteluun tavallisiin haastattelukysymyksiin. Tämä auttaa sinua tuntemaan itsesi varmemmaksi ja vähentämään todennäköisyyttä, että kieli pettää varsinaisen haastattelun aikana. Lisäksi harjoittelu auttaa sinua hiomaan vastauksiasi ja varmistamaan, että ne ovat selkeitä ja ytimekkäitä. Esitystaitojen kurssi on myös harkitsemisen arvoinen asia, joten tutustu osoitteeseen https://www.theknowledgeacademy.com/fi/ ja ryhdy toimeen.

3. Pukeudu menestystä varten

Muista pukeutua haastattelupäivänä ammattimaisesti. Tämä ensivaikutelma määrittää sävyn koko loppuhaastattelulle, joten haluat varmistaa, että näytät parhaalta. Lisäksi ammattimainen pukeutuminen osoittaa, että suhtaudut tosissasi tilaisuuteen ja olet valmis näkemään vaivaa saadaksesi työpaikan.

4. Ole positiivinen

Muista pysyä haastattelun aikana positiivisena ja hyväntuulisena. Tämä auttaa haastateltavaa rentoutumaan ja saa hänet todennäköisemmin haluamaan palkata sinut. Lisäksi positiivinen asenne osoittaa, että luotat kykyihisi ja olet innostunut mahdollisuudesta.

5. Ole valmis vastaamaan ansioluetteloasi koskeviin kysymyksiin

Haastattelija kysyy todennäköisesti kysymyksiä ansioluettelostasi, joten valmistaudu vastaamaan niihin. Tämä on tilaisuutesi kertoa tarkemmin kokemuksestasi ja taidoistasi ja selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään. Muista lisäksi pitää käsilläsi kopioita ansioluettelostasi siltä varalta, että haastattelija haluaa tutustua siihen tarkemmin.

6. Kysy asiantuntevia kysymyksiä

Muista kysyä haastattelun lopuksi asiantuntevia kysymyksiä yrityksestä ja tehtävästä. Tämä osoittaa, että olet tutkinut asiaa ja että olet todella kiinnostunut mahdollisuudesta. Lisäksi kysymysten esittäminen antaa sinulle mahdollisuuden oppia lisää yrityksestä ja työstä, mikä voi auttaa sinua päättämään, sopiiko se sinulle.

7. Älä anna periksi, vaikka epäonnistuisit ensimmäisellä kerralla

Jos et saa työpaikkaa, älä luovuta. Käytä haastattelua tilaisuutena oppia ja kasvaa. Pane merkille kaikki osa-alueet, joilla voisit parantaa, ja käytä tätä palautetta valmistautuaksesi seuraavaan haastatteluun. Muista lisäksi, että jokainen haastattelu vie sinut askeleen lähemmäs haluamaasi työpaikkaa.

Johtopäätös

Hyvällä ansioluettelolla voi olla ratkaiseva merkitys, kun haet ensimmäistä työpaikkaasi. On tärkeää muistaa, että ansioluettelo ei ole pelkkä luettelo pätevyydestäsi ja kokemuksestasi, vaan se on myös tilaisuus näyttää mahdollisille työnantajille, kuka olet ihmisenä. Käytä siis aikaa sellaisen ansioluettelon laatimiseen, joka kertoo tarinasi kiinnostavalla ja informatiivisella tavalla. Tavoitteenasi pitäisi olla luoda asiakirja, joka saa työnantajat haluamaan tietää sinusta lisää. Pienellä vaivalla voit luoda ansioluettelon, joka auttaa sinua saamaan unelmiesi työpaikan.