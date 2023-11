Paikallisuutiset

Hannu Koivusalon yrityksen Via Sport Oy:n päätoimiala on tapahtumatuotanto. Kuva: Noora Limnell

Hannu Koivusalo palkittiin Kainuun Vuoden yksinyrittäjänä – työhön yhdistyy intohimo maastohiihtoon

Koivusalo kertoo olevansa siitä onnellisessa asemassa, ettei hän yrittäjänä ollessaan ole kokenut tehneensä päivääkään töitä.

Noora Limnell Kainuun Sanomat

Hannu Koivusalolla on ollut omaa yritystoimintaa 1999 vuodesta lähtien. Hänen yrityksensä Via Sport Oy:n päätoimiala on tapahtumatuotanto.

– Yrityksen kautta vuosien saatossa olen tehnyt maastohiihdon erikoisseura Vuokatti Ski Team Kainuu myyntiä, markkinointia ja managerointia. Tapahtumien osalta ma