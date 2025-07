Paikallisuutiset

Ford Mustang Owners Clubin Suomen autokerhon vuosittainen päätapahtuma kokoaa harrasteautoilijat tänä vuonna Hyrynsalmelle. Kuva: Kari Roivainen

Harrasteautoilijat kokoontuvat viikonloppuna Ylä-Kainuuseen ‒ Ford Mustangeja pääsee ihastelemaan Hyrynsalmella ja Suomussalmella

Tapahtuman järjestäjät odottavat paikalle saapuvan noin sata autokuntaa eri puolilta Suomea.

Marjut Lehto Kainuun Sanomat

Ford Mustang Owners Club (FMOC) Suomen autokerhon vuosittainen päätapahtuma järjestetään viikonloppuna Hyrynsalmella Ukkohallan matkailukeskuksessa.

FMOC on Suomen suurin yksittäisen merkin autokerho. Jäseniä on reilusti yli tuhat. Kerhoilla on myös alueellista toimintaa Uudeltamaalta Lappiin saakka.