Härkökankaan hautausmaalla Suomussalmella on merkitty kiiloilla hautoja, joiden hautaoikeus on päättynyt. Kaikille ei ole löytynyt haltijaa kuulutuksista huolimatta.

Hautakivien poistamisesta nousi Suomussalmella äläkkä: ”Emme voi hyväksyä edesmenneiden ihmisten unohtamista”

Suomussalmen seurakunta haluaisi poistaa hoitamattomien hautojen muistomerkit. Adressi vaatii päätöksen pyörtämistä.

Kainuun Sanomat

Suomussalmen Härkökankaan hautausmaan hautamuistomerkkien säilyttämisen puolesta on kerätty adressi. Adressin allekirjoittaneet esittävät, että Suomussalmen seurakunta luopuu aikeistaan poistaa vailla haltijaa olevat hautamuistomerkit Härkökankaan hautausmaalta. Lisäksi adressissa vaaditaan, että ha

