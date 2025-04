Paikallisuutiset

Heimo Keränen ontehnyt pitkän päivätyön Hyrynsalmen eteen. Kuva: Juhani Eskola

Heimo Keräseltä jää perinnöksi vakavarainen Hyrynsalmi – ”Pystyisimme halutessamme maksamaan velat heti pois”

Hyrynsalmen kunnanjohtaja Heimo Keränen siirtyy eläkkeelle. Keränen saapui virkaan Hyrynsalmen ollessa vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, mutta hänen väistyessään sivuun tilanne on täysin toinen. Eläköityvästä kunnanjohtajasta tulee uusi aluevaltuutettu.

Juhani Eskola Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kun Heimo Keränen aloitti toisen pestinsä Hyrynsalmen kunnanjohtajana vuonna 2017, asiat eivät olleet mairittelevalla tasolla. Hyrynsalmi oli juuri vajonnut kriisikunnaksi.

Kun Keränen kesäkuussa sulkee omalta osaltaan viimeisen kerran kunnantalon ovet, Hyrynsalmi on sellaisessa tilanteessa, jollaisesta monet kunnat näkevät vain päivänunia. Edessä ovat ensin vuosien varrella kertyneet pitämättömät lomat ja Keränen siirtyy syyskuussa virallisesti eläkkeelle.

Hyrynsalmi on tahkonnut kolmena peräkkäisenä vuotena muhkeita ylijäämäisiä tilinpäätöksiä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Olemme käytännössä velaton kunta. Meillä on kassassa suunnilleen saman verran varoja kuin on lainojakin. Pystyisimme halutessamme maksamaan velat heti pois.

Keränen on filosofian tohtori Oulun yliopistosta pääaineenaan suunnittelumaantiede.

Hyrynsalmen Moisiovaarasta kotoisin oleva Keränen kävi lukion Kuhmon puolella, jonka jälkeen siirtyi 1980-luvulla opiskelemaan Ouluun.

Paluu Kainuuseen alkoi Kainuun Seutukaavaliitossa 1990-luvun alkupuolella. Se jatkui edelleen Kajaanin yliopistokeskuksessa 1990-luvun puolivälistä vuoteen 2005.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yliopistokeskukselle siirtymisen jälkeen edessä oli ensimmäinen pesti Hyrynsalmen kunnanjohtajana vuonna 2005.

– Olin ihan tyytyväinen silloin. Kun sain väitöskirjan tehdyksi vuonna 2012, ajattelin hakea aluekehitysjohtajaksi Kainuun liittoon ja aloitin siellä vuonna 2014.

Tämä kesätyö sitten venyi lähes kahdeksan vuoden mittaiseksi.

Neljä vuotta myöhemmin Hyrynsalmelle haettiin jälleen uutta kunnanjohtajaa. Toisen aikakautensa kunnanjohtajana hän aloitti vuonna 2017.

– Ensiksi lupauduin kesätöihin muutamaksi kuukaudeksi. Tuolloin Hyrynsalmi oli ajautunut huonoon taloudelliseen jamaan. Minun piti olla vain siihen asti, kunnes uusi kunnanjohtaja saadaan valituksi. Tämä kesätyö sitten venyi lähes kahdeksan vuoden mittaiseksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keräsen toisen kunnanjohtajanpestin alku oli täynnä kriisejä.

– Ensin tykkylumikriisi, sitten tuli koronat ja muut.

Keränen päätti kääriä hihat ylös yhdessä kuntapäättäjien kanssa ja kääntää jokaisen kiven, jotta Hyrynsalmi palaisi taloudellisesti terveeksi kunnaksi.

– Teimme alkuun talouden tervehdyttämisohjelman. Se oli alkuun kolmeksi vuodeksi.

Talouden vakauttaminen vaati syvällistä asioiden arviointia.

– Teimme kokonaisvaltaisen arvion siitä, minkä tyyppiseen palveluihin meidän tulorahoitus riittää. Kartoimme sen, mistä voidaan karsia ilman, että palvelut olennaisesti heikkenisi.

Verotulojen korotukset olisivat olleet silloin myrkkyä.

Kriisikuntanimitys oli todellinen herätys päättäjille.

– Mietimme myös sitä, mistä saisimme lisätuloja. Verotulojen korotukset olisivat olleet silloin myrkkyä. Korjasimme sitä vain vähän ja pysyimme Kainuun keskitasolla. Verotuksen nostaminen olisi rokottanut esimerkiksi matkailua.

Samaan aikaan oli alkanut tuulivoiman rakentaminen.

– Huomasimme nopeasti sen, että saamme niistä hyvät tulot. Ajoimme niitä varten voimakkaasti kaavoituksia läpi.

Vaikka kriisikunnan leima kalvoi niin kunnanjohtajan kuin kuntapäättäjienkin mieltä, niin Keräsen mukaan ilmapiiri säilyi hyvänä.

– Poliittinen päätöksenteko oli kriisitunnelmista huolimatta yllättävän yksimielistä. Me emme pelkästään säästäneet, vaan saimme myös tulopuolta kerrytettyä, josta suurin osa tuli juuri tuulivoimaloista.

Tervehdyttämisen ohessa ei pelkästään karsittu.

– Uudistimme varhaiskasvatuksen ja siirryimme päiväkotiratkaisuun - varhaiskasvatuksesta tuli. Niistä tuli rakenteellisia säästöjä ja joltain osin palveluiden laatu jopa parani. Saimme myös myydyksi tarpeettomiksi käyneitä kiinteistöjä.

Kunnanjohtaja kiittää päättäjiä toimivasta yhteistyöstä vaikeinakin aikoina. Kuva: Juhani Eskola

Hyrynsalmi ponnahti takaisin pinnalle vuonna 2022. Viiden vuoden kuuri tuotti tulosta ja tase kipusi plussalle.

– Sen jälkeen on tehty koko ajan ylijäämää - yhteensä viiden miljoonan euron edestä. Se on meille paljon, kun aiemmin tehtiin alijäämää ja oltiin kriisikunta.

Ylijäämällä on investoitu säästämisen sijaan.

– Päiväkoti, urheilukenttä, Saukkoniemeä ja kunnan tiloja on kunnostettu, teitä on parannettua, Ukkohallaan on tehty reittejä päiväkoti on rakennettu ja olemme laittaneet omarahoitteisiin hankkeisiin panoksia, Keränen listaa.

– Niihin ei ole haettu yhtään velkaa, kaikki on maksettu kassasta pois. Toinen vaihtoehto olisi ollut lähteä sijoittamaan rahoja ja hakea lainaa investointeihin. Niin emme ole kuitenkaan toimineet - se on ollut osa strategiaamme.

Yksin kukaan ei yhdenkään suomalaiskunnan kelkkaa käännä. Keränen kehuu vuolaasti kunnanpäättäjien yhteistä tahtotilaa, joka on jatkunut vuodesta toiseen.

– Olemme yhteensovittaneet tuulivoimaa, matkailua, poronhoitoa ja metsätaloutta. Nämä kaikki tuottavat kuntaan tuloa. Olen saanut tukea työssäni kuntapolitiikkojen lisäksi myös erityisesti kuntalaisilta ja työkavereilta. Hyrynsalmella on ollut hyvä tehdä töitä - olen kiitollinen siitä.

Keränen luottaa asiantuntijuuteen ja osaamiseen.

– Vaikka olen teoreetikko, pidän jalat maassa ja arvostan maalaisjärkeä. Pyrin edistämään monipuolisesti kestävää kehitystä ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä. Uskon kaikkien ihmisten tasavertaiseen kohteluun ja oikeudenmukaisuuteen.

Hyrynsalmi oli oikeaan aikaan mukana kasvavassa tuulivoimaenergiassa.

– Kiinteistöveroista saamme vuodessa noin pari miljoonaa euroa, josta tuulivoimaloiden osuus on puolet. Ne ovat varmaa tuloa niin kauan, kun pyörivät. Olisimme tosin ilman tuulivoimaakin plussalla. Se kertoo siitä, että rakenteemme on terveellä pohjalla.

Tarkoituksena olisi saada katettu jääalue käyttöön.

Jatkossa Keränen seuraa sivusta, miten jo tehdyt suunnitelmat etenevät.

– Meillä ei ole näköpiirissä suuria rakentamisia. Aiomme sen sijaan purkaa kunnan rakennuksia. Tulevaisuudessa vapautuu todella hyviä rantatontteja asumiskäyttöön vanhan koulukeskuksen viereen. Lisäksi rakennamme katuja - ja se on kallista. Myös ulkoiluun tarkoitettujen metsäreittien tekemistä on suunnitelmissa.

Yksi jääkiekkoa harrastavien hyrynsalmelaisten iso haave saattaa toteutua jo ensi talvena.

– Tarkoituksena olisi saada katettu jääalue käyttöön. Se voisi olla esimerkiksi samanlainen halli kuin Puolangalla. Olemme tutkineet myös maneesin tyyppisiä tiloja. Jos hyvin käy, niin katettua jääaluetta voitaisiin alkaa rakentamaan jo tänä kesänä, mutta todennäköisesti se siirtyy kesään 2026.

Vielä kauempana tulevaisuudessa siintää Keräsen toive kansallispuistosta.

– Haaveissamme on, että saataisiin Ukkohallan ja Paljakan välinen ympäristö kansallispuistoksi. Siitä voisi tulla vaikka taidekansallispuisto, sillä siellähän on valmiina jo Mustarinda. Siitä ollaan kuitenkin epävarmoja vielä, onko se huono metsätalouden kannalta. Kansallispuisto on kuitenkin niin hyvä brändi ja alueella olisi jo majoituksetkin valmiina. Se on kuitenkin vuosia kestävä prosessi.

Uuden kunnanjohtajan haku loppui maanantaina 28.4. Kunnanhallitus kokoontuu heti seuraavalla viikolla, joka valitsee haastateltavat. Jos valinta etenee joutuisasti, Hyrynsalmella saattaa olla jo kuukauden päästä tiedossa uusi kunnanjohtaja.

– Hakemuksia tuli mukavasti, pesti herätti kiinnostusta.

Keräsen paluu juurille on tapahtunut jo hyvän tovi sitten.

Hän asuttaa edelleenkin kotitaloaan Moisiovaaralla. Siellä hän näkee itsensä olevan myös eläkkeelle siirryttyään. Kolmanteen paluuseen Hyrynsalmen kunnanjohtajaksi hän ei usko.

– Sukutilalla riittää töitä, viihdyn siellä tehden töitä käsillä. En palaa palkkatöihin enää.

Keränen sai aluevaaleissa sitoutumattomana ehdokkaana hurjat 425 ääntä.

– Tunnen sitä kenttää ja aion olla jatkossa mukana vaikuttamassa siellä.