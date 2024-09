Kotimaa

Kuva Paltamon Mieslahdelta. Kuva: Jukka Keränen

Hellepäivien ennätys meni jälleen rikki – helleraja on ylittynyt tänä vuonna jo 70 päivänä

Helleraja voidaan ylittää vielä huomenna ainakin maan itäosassa, arvioi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi.

STT– Kainuun Sanomat

Lämpötila on kohonnut tänään yli 25 asteeseen ainakin Raumalla, kertoo Ilmatieteen laitos viestipalvelu X:ssä. Kyseessä on siis kuluvan vuoden 70 hellepäivä, mikä on jälleen uusi ennätys.

Samalla uusittiin eilinen syyskuun hellepäivien ennätys. Tänään oli jo seitsemäs kuluvan syyskuun hellepäivä. Aie