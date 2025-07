Paikallisuutiset

Poliisi pyytää havaintoja kuvan esittämästä henkilöautosta, jonka kuljettaja voi olla henkirikoksesta epäilty. Havainnot autosta suoraan hätänumeroon 112. Kyseessä on Citroen C3 Picasso -merkkinen henkilöauto. Auton väriksi on tarkentunut limen vihreä ja auton on rekisteritunnus EXG-842. Kuva: Poliisi

Henkirikos: poliisi pyytää havaintoja kuvan autosta

Maria Kurtti Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mikkelissä paljastui aamupäivällä sunnuntaina 6. kesäkuuta henkirikos. Henkirikoksen yhteydessä on mahdollisesti anastettu Citroen C3 Picasso -merkkinen henkilöauto. Auton väriksi on tarkentunut limen vihreä ja auton on rekisteritunnus EXG-842.

Tuoreet havainnot henkilöautosta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112. Henkilöauto voi olla käytössä henkilöllä, jota epäillään henkirikoksesta.

Epäiltyä ajoneuvoa ei tule omatoimisesti lähestyä, vaan havainnosta on ilmoitettava hätäkeskukseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Poliisi ei tässä vaiheessa tutkintaa kerro tapahtuman yksityiskohdista enempää.