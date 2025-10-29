Kulttuuri

Lapin sota -elokuvan tuottaja Andrei Alén arvioi, että Muonion ja Kolarin osuus elokuvasta on noin 30–45 minuuttia. Kuva: Eva Kaján

Hernekeitto höyrysi soppatykissä, kun Lapin sota -elokuvaa tehtiin Muoniossa – ”Oikeilla paikoilla kuvaaminen tekee työstä vieläkin merkityksellisempää”

Ruokateltan ympärillä on tarkkaa, ketä ja mitä saa kuvata, sillä 90 prosenttia elokuvan näyttelijöistä ei vielä ole julkistettu.

Eva Kaján Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Nuoret miehet nojaavat Muonion kirkon läheisen talon seinää vasten armeijan harmaissa. Lokakuinen sade piiskaa pientä ryhmää, joiden hatut ja kokardit ovat rennosti takakenossa.

Näkymä voisi olla Muoniosta syksyltä 1944. Lapin sota -elokuvan kuvauksissa on menossa ruokatauko.

– Me olemme erittäin ylpe