Hillan julkaisut yhtenäistyvät ja mahdollistavat tuloksellisen näkyvyyden

Medioidemme vahvuutena on mainosten hyvä huomioarvo, alueellinen tavoittavuus sekä paikallisesti merkittävä kohderyhmä. Digitalisaation edetessä tarjontamme kärki siirtyy digitaalisiin palveluihimme. Tarjoamme tavoittavuutta, näkyvyyttä, ongelman ratkaisua ja tukea asiakkaamme liiketoiminnan kehittämiseen.

Pystyäksemme vastaamaan tämän päivän tarpeisiin kehitämme ja yhtenäistämme julkaisujemme verkkosivuja, painettuja lehtiä ja niiden jakelua. Vuoden 2023 alusta lähtien julkaisujemme mainossivut yhtenäistyvät viiteen palstaan ja mainostilaa myydään moduuleittain. Tämän lisäksi karsimme kaupunkilehdissä päällekkäisiä jakelualueita. Tutut lehtibrändit säilyvät ennallaan, eivätkä muutokset vaikuta lehtien journalistiseen sisältöön, henkilöstöön tai lehtien julkaisemiseen. Suurimman muutoksen kokevat mainoskoot ja niiden sijoittelu. Tutustu tarkemmin uudistuksiin tästä »

Digitaaliset kanavamme tavoittavat jo yli miljoona lukijaa viikossa.

Julkaisujemme yhtenäistämisessä ei ole kyse pelkästään tyylikkäämmästä ulkoasusta, vaan muutokset luovat meille mahdollisuuksia palvella asiakkaitamme tulevaisuudessa entistäkin paremmin. Mainostajan näkökulmasta muutokset mahdollistavat tehokkaan ostoprosessin, sujuvan hinnoittelun kuin koko mainosverkkomme hyödyntämisen.

Monikanavanainen mainos tuo parempia tuloksia

Keskipohjanmaan ja Kainuun Sanomien etusivun, aukeaman, koko sivun ja puolen sivun mainostilan ostajat tavoittavat ensi vuoden alusta alkaen automaattisesti sekä printin että digin lukijat. Monikanavainen ratkaisu yhdistää printin ja digin mainospaketiksi, jolla on aina vain yksi hinta. Lukijamme lukevat sisältöjä sujuvasti niin printissä kuin digissä monilla eri välineillä ja sen vuoksi myös mainostajan kannattaa näkyä molemmissa.

Kirsi Kela, myyntijohtaja, Hilla Group

"Monikanavaisuus maakuntalehdessä mainostavalla asiakkaalle on varmasti tervetullut uudistus. Ostoprosessi helpottuu, kun samalla kertaa hoituu sekä tehokas printtinäkyminen että uusia asiakkaita tavoittava digiulottuvuus. Uudistuvat ja vahvasti kehittyvät verkkopalvelumme lisäävät mainonnan huomioarvoa entisestään", kertoo myyntijohtaja Kirsi Kela .

Automaattisesti monikanavaisia tuotteita on ensivaiheessa vasta maakuntalehdissä, mutta on hyvä huomata, että monikanavaisia mainospaketteja on saatavilla luonnollisesti kaikkiin julkaisuihimme mainoksen koosta riippumatta. Kun kuluttaja näkee toistuvasti saman tuotteen tai yrityksen mainontaa, kasvattaa se hänen tietoisuuttaan yrityksen palveluista. Monikanavaisuus aktivoi tutkitusti myös toimintaan.

Puoli Suomea kattava verkosto

Mediaverkostomme kattaa puoli Suomea. Kehitämme jatkuvasti mainosverkostoamme ja erityisesti digitaalisia kanavia. Tarvittaessa mainokset näkyvät vain tietyssä julkaisussa tai jopa median peittojakeluna määrätyllä alueella. Tarjoamme monipuolisesti vaihtoehtoja tähänkin tarpeeseen.

Digitaaliset kanavamme tavoittavat jo yli miljoona lukijaa viikossa. Niissä julkaistut mainokset näkyvät laajasti ja tehokkaasti päivästä ja vuorokauden ajasta riippumatta. Alkuvuoden aikana uudistamme julkaisujen verkkopalvelut ja samalla yhtenäistämme niissä näkyvät mainospaikat, -koot ja -muodot. Muutosten myötä pystymme tarjoamaan samat mainoskoot mihin tahansa verkkojulkaisuumme. Tällöin asiakkaanamme pystyt valitsemaan juuri sinulle sopivimmat kanavat helposti ja vaivattomasti.

Julkaisujen sisällä mainos on osa haluttua sisältöä.

Oma lähimedia toimii

Mainostajan kannalta ei ole samantekevää, millaisessa ympäristössä hänen mainoksensa näkyvät, sillä luotettujen sisältöjen matkassa mainoksen huomioarvo on korkeampi. Tutkitusti yli puolet lukijoistamme saa julkaisuistamme tietoa ostopaikan valintaan. Mainokset herättelevät tekemään ostokset omalla alueella ja saa ihmiset liikkeelle. Haluttujen, tilattujen ja huolella luettujen lehtien joka ikinen mainospaikka on arvokas ja huomattu. Tämä ei ole pelkkää sananhelinää, sillä Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT 2022) mukaan painettujen sisältöjemme parissa viivytään 30–40 minuuttia joka kerta. Julkaisujamme luetaan kattavasti omalla alueellaan, parhaimmillaan ne tavoittavat 100 % alueen asukkaista.

Luotettavaksi koetun sisällön joukossa mainokset erottuvat edukseen ja saavat paremman huomioarvon. Sisältömme ovat ainutlaatuisia, eikä niitä saa mistään muualta. Julkaisujen sisällä mainos on osa haluttua sisältöä.

Hillan tehtävänä on luoda elinvoimaa omalla alueellamme. Vahvat paikalliset juuremme ja palveleva asiantuntijaverkostomme tarjoavat mainostajalle mahdollisuuden keskittyä omaan liiketoimintaansa.

Tehdään yhdessä ensi vuodesta menestystarina!

