Urheilu
Hokin nuoret ovat uuden alun äärellä – ”Tästä tulee hyvä kausi”
Tulevalla kiekkokaudella tie Kajaanin Hokin U20-joukkueen ja miesten joukkueen välillä on aikaisempaa paljon lyhyempi. U20-joukkue on uusiutunut kovasti täksi kaudeksi.
Jääkiekon kauden tosiottelut alkavat Kainuussa lauantaina, kun Kajaanin Hokin alle 20-vuotiaiden joukkue pelaa kauden ensimmäisen ottelun U20 Mestiksessä.
Kajaanissa pelattavassa ottelussa Hokki kohtaa Tampereen KooVeen. Viikonloppu on joukkueelle tiivis, sillä heti sunnuntaina Hokki isännöi Forssan