Urheilu
Hokin nuorille tehokas avausviikonloppu – ”olisimme voineet tehdä enemmänkin maaleja”
Kahden ottelun jälkeen Kajaanin Hokin U20 on sarjan kärjessä hurjan maalimäärän ja täyden pistepotin avustuksella.
Kajaanin Hokin U20-ikäluokan joukkueen kausi jääkiekon U20 Mestiksessä sai lentävän lähdön. Avausviikonloppuna joukkue pelasi kaksi kotiottelua, joista se sai täydet kuusi pistettä.
Sunnuntain ottelussa Hokki selätti Forssan Palloseuran maalijuhlissa lukemin 10–5 (3–1, 5–2, 2–2).
FoPS-ottelun tehopela