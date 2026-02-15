Urheilu

Lähes kaiken kokenut Hokin paidassa kokenut Jarkko Heikkinen sai yhden uuden kokemuksen lisää, kun hän pääsi pelaamaan poikansa kanssa lauantaina. Kuva: Pekka Pajala

Hokki järjesti maalijuhlat juhlaotteluun – isä ja poika pääsivät tehoille: ”Ainutlaatuinen tilaisuus”

Kajaanin Hokin paidassa nähtiin kahden sukupolven tehoja, kun Hokki nuiji Nivalan Cowboysin kakkosjoukkueen.

Viisitoista maalia.

Niin ison maalijuhlan Kajaanin Hokki järjesti lauantain myöhäisillan ottelussa. Nivalan Cowboys 2 jäi pahasti jyrän alle, kun Hokki saalisti 15–1 (2–1, 3–0, 10–0) -murskavoiton.

Hokin päävalmentaja Timo Meriläinen tuumii joukkueellaan olleen tahmea alku peliin, mutta pelin edetessä

