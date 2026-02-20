Urheilu

Kajaanin Junnu Hokin puheenjohtaja Sanna Pakkala-Juntunen seurasi Hokin tyttöjen harjoituksia perjantaina. Hokki kaavailee naisjoukkueen perustamista. Kuva: Miika Manninen

Hokki kaavailee naisjoukkueen perustamista – ”Mestiskin voi olla realistinen tavoite”

Kajaanissa kartoitetaan pelaajia naisten jääkiekkojoukkueeseen. Joukkuetta kasataan yhteistyössä Kuusamon Pallo-Karhujen kanssa.

Kainuun Sanomat

Kajaanin Hokissa käydään tällä hetkellä tarkkaa kartoitustyötä ensi kautta ajatellen.

Kartoituksella ollaan tekemässä Hokille uutta aluevaltausta jääkiekkoilun saralla, sillä nyt selvitetään mahdollisuutta lähteä pelaamaan naisten kilpasarjoihin.

Joukkueen olisi tarkoitus aloittaa naisten Suomi-sarjas

