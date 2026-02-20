Urheilu
Hokki kaavailee naisjoukkueen perustamista – ”Mestiskin voi olla realistinen tavoite”
Kajaanissa kartoitetaan pelaajia naisten jääkiekkojoukkueeseen. Joukkuetta kasataan yhteistyössä Kuusamon Pallo-Karhujen kanssa.
Kajaanin Hokissa käydään tällä hetkellä tarkkaa kartoitustyötä ensi kautta ajatellen.
Kartoituksella ollaan tekemässä Hokille uutta aluevaltausta jääkiekkoilun saralla, sillä nyt selvitetään mahdollisuutta lähteä pelaamaan naisten kilpasarjoihin.
Joukkueen olisi tarkoitus aloittaa naisten Suomi-sarjas