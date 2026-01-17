Paikallisuutiset

Elina Kyllösen mukaan omiin hiuksiin letityksellä kiinnitettävä kuituhius on turvallinen tapa lisätä omien hiusten pituutta, kokeilla rastoja tai testata vaikka eri väristä tukkaa. Kuva: Mari Tikkunen

Hollantilaista vai skandia? – sotkamolaisen Elina Kyllösen harrastus muuttui työksi, kun hän perusti oman hiusstudion

Kuituhiukset antavat mahdollisuuden kokeilla eri lettityylejä ja kampauksia, kuten sotkamolainen Elina Kyllönen tietää.

Mari Tikkunen Kainuun Sanomat

Elina Kyllösen harrastus muuttui työksi, kun hän perusti Studio Venuksen Sotkamon kirkonkylälle. Kyllönen on lapsuudestaan asti tykännyt omien sanojensa mukaan näperrellä käsillä, ja on tehnyt paljon esimerkiksi nukketaloja kartongista.

– Tein itselleni kampauksia ja ulkomailla käydessämme otin aina