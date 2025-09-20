Urheilu

Jymyn fanit pitivät meteliä Saarikentällä finaalipaikan tuoneessa välierässä. Kuva: Kasperi Lumijärvi

”Hopea kirkastuu ajan myötä, saappaat jalassa kaaduttiin”, Violettioransseissa ajatellaan

Kannattajayhdistyksen sihteeri Pauliina Järvelä pitää Jymyn tulevaisuutta hyvänä, sillä ryhmässä on paljon nuoria, lupaavia pelaajia.

Kainuun Sanomat

Sotkamon Jymyn miesten Superpesiskausi päättyi perjantaina 19. syyskuuta tappion myötä hopeaan, kun Manse PP otti tarvittavan kolmannen voiton. Violettioranssien eli Jymyn faniyhdistyksen sihteeri Pauliina Järvelä kuvailee tunnelmia kaksijakoisiksi.

