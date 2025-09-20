Urheilu
”Hopea kirkastuu ajan myötä, saappaat jalassa kaaduttiin”, Violettioransseissa ajatellaan
Kannattajayhdistyksen sihteeri Pauliina Järvelä pitää Jymyn tulevaisuutta hyvänä, sillä ryhmässä on paljon nuoria, lupaavia pelaajia.
Sotkamon Jymyn miesten Superpesiskausi päättyi perjantaina 19. syyskuuta tappion myötä hopeaan, kun Manse PP otti tarvittavan kolmannen voiton. Violettioranssien eli Jymyn faniyhdistyksen sihteeri Pauliina Järvelä kuvailee tunnelmia kaksijakoisiksi.
– Totta kai aina kun häviää, se tuntuu pahalta. Mut