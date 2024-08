Paikallisuutiset

Kuva: Juha Neuvonen

Hukkajoen raakkutuholle ei löydy vastaavaa ennakkotapausta Suomesta – lähin tapaus närpiöläinen munakeräilijä

Suomussalmen Hukkajoen raakkujen tuhoutumisesta vastuussa oleva henkilö joutunee maksamaan ennätyksellisen suuret korvaukset.

Marjut Lauronen Kainuun Sanomat

Yhden raakun ohjeellinen arvo on ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan 589 euroa. Tämän hetkisen arvion mukaan joessa on tuhansia tuhoutuneita raakkuja, jolloin korvaussumma tulee nousemaan lähemmäs miljoonaa euroa. Vielä on epäselvää, kuka korvaukset joutuu maksamaan.

Oulun poliisilaitos tutkii t