Ihmiset

Ruukinkankaan koulun kotitalouden opettaja Arja Pänkäläiselle myönnettiin Hyvä opettaja -tunnustus. Kuva: Marjut Lehto

Huomionosoitus ansiokkaasti tehdystä työstä – Ruukinkankaan koulun Arja Pänkäläiselle Hyvä opettaja -tunnustus

Arja Pänkäläisen mielestä parasta hänen työssään on oppilaiden antama välitön palaute. Kiitosta ja kehuja hän antaa myös koko työyhteisölleen, josta löytyy aina tarpeen vaatiessa apua ja tukea.

Marjut Lehto Kainuun Sanomat

Suomussalmen Ruukinkankaan koulun kotitalouden ja terveystiedon opettajalle Arja Pänkäläiselle myönnettiin Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vuoden 2025 Hyvä opettaja -tunnustus.

Huomionosoituksesta yllättyneelle Pänkäläiselle palkinnon saaminen merkitsee sitä, että hänen tekemänsä työ on huomattu.

– Ensi