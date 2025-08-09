Urheilu

Elina Huttunen pelasi vahvan pelin mailan varressa lauantaina. Kuva kesäisestä tyttöjen Superpesiksen ottelusta. Kuva: Elisa Korhonen

Huttunen tykitti karsintasarjan avausvoiton KPK:lle virheettömällä työllä jokeripaidassa – ”Muualla tuossa olisi ollut pajatso tyhjänä”

Kajaanin Pallokerho sai pidettyä kotietunsa Ykköspesiksen karsinnoissa. Joukkueen voiton avainpelaajana oli viidesti kotiutuksessa onnistunut Elina Huttunen.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Karsintaotteluista naisten Ykköspesiksessä Kajaanin Pallokerhon ja Pattijoen Urheilijoiden välillä saattoi odottaa jo etukäteen hyvin tasaisiksi.

Paras kolmesta –ottelusarjan avausottelu näytti, ettei ennakkopuheet olleet tuulesta tempaistuja. Kajaanissa pelattu ottelu kääntyi tasaisten vaiheiden jäl

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä