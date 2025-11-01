Paikallisuutiset
Hyrynsalmelaisilta runsaasti palautetta kunnalle - ”Kunta kehittyy kuntalaisten ideoista ja toiveista”
Hyrynsalmelaiset saivat kertoa kunnantalolla mielipiteitään avoimessa tilaisuudessa, joka osoittautui menestykseksi.
Hyrynsalmella järjestetty kuntalaisilta oli menestys. Kunnantalolla pidetyssä tilaisuudessa istui parhaimmillaan noin 80 hyrynsalmelaista, joiden mielestä heillä oli annettavaa kunnan hyväksi.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kati Kaartinen (kesk.) korosti päättäjien halusta kuulla kuntalaisia.
– Kunta