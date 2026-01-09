Paikallisuutiset

Tänä vuonna vietetään Hyrynsalmen seurakunnan ja kirkon 240-vuotisjuhlavuotta. Kuva: Sirkku Rautio

Hyrynsalmen seurakunnan ja kirkon juhlavuosi avataan ensi viikolla Kaamoksen kumoajaiset -tapahtumalla

Hyrynsalmen kunnan kanssa yhteistyössä järjestettävä tapahtuma on samalla osa Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuotta.

Kainuun Sanomat

Hyrynsalmen kunta ja seurakunta järjestävät yhteistyössä ensi lauantaina Kaamoksen kumoajaiset -tapahtuman. Tapahtuma on osa Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuotta. Samalla vietetään Hyrynsalmen seurakunnan ja kirkon 240-vuotisjuhlavuoden aloitusta.

Tapahtuma alkaa Saukkoniemen kodalta, jossa on ohjelma

