Paikallisuutiset
Hyrynsalmen seurakunnan ja kirkon juhlavuosi avataan ensi viikolla Kaamoksen kumoajaiset -tapahtumalla
Hyrynsalmen kunnan kanssa yhteistyössä järjestettävä tapahtuma on samalla osa Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuotta.
Hyrynsalmen kunta ja seurakunta järjestävät yhteistyössä ensi lauantaina Kaamoksen kumoajaiset -tapahtuman. Tapahtuma on osa Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuotta. Samalla vietetään Hyrynsalmen seurakunnan ja kirkon 240-vuotisjuhlavuoden aloitusta.
Tapahtuma alkaa Saukkoniemen kodalta, jossa on ohjelma