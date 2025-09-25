Paikallisuutiset

Oulussa asuva Minna Heikkinen viettää paljon aikaa Suomussalmella, jossa hänen puolisonsa asuu. Hän myös työskentelee puheterapeuttina Kainuussa säännöllisesti. Kuva: Sirkku Rautio

Hyvin ennenaikaisesti syntyneiden lasten oppimisvaikeudet tulevat esiin koulussa, osoittaa Kainuussa puheterapeuttina toimivan Minna Heikkisen väitös

Kainuulaistunut väitöstutkija Minna Heikkinen sanoo, että tukea ja kuntoutusta tarvitaan myös lapsen siirtyessä kouluun.

Sirkku Rautio Kainuun Sanomat

Hyvin ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla on täysiaikaisina syntyneitä ikätovereitaan enemmän kieleen ja lukutaitoon liittyviä oppimisvaikeuksia kouluiässä.

Tulokset käyvät ilmi FM Minna Heikkisen logopedian alan väitöskirjasta, joka tarkastetaan Oulun yliopistossa 26. syyskuuta.

