Hyvin ennenaikaisesti syntyneiden lasten oppimisvaikeudet tulevat esiin koulussa, osoittaa Kainuussa puheterapeuttina toimivan Minna Heikkisen väitös
Kainuulaistunut väitöstutkija Minna Heikkinen sanoo, että tukea ja kuntoutusta tarvitaan myös lapsen siirtyessä kouluun.
Hyvin ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla on täysiaikaisina syntyneitä ikätovereitaan enemmän kieleen ja lukutaitoon liittyviä oppimisvaikeuksia kouluiässä.
Tulokset käyvät ilmi FM Minna Heikkisen logopedian alan väitöskirjasta, joka tarkastetaan Oulun yliopistossa 26. syyskuuta.
Oulussa asuva Heikki