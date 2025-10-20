Paikallisuutiset

Talousasioita käsiteltiin aluehallituksen kokouksessa maanantaina. Kuvituskuva Kainuun keskussairaalasta, jossa kokous tällä kertaa pidettiin. Kuva: Kainuun hyvinvointialue

Hyvinvointialueen ylijäämä sulamassa – Kainuussa edessä miljoonien kulukarsinta

Kainuun hyvinvointialueen tälle vuodelle tavoittelema ylijäämä on vähenemässä hälyttävästi. Ylijäämäinen tulos on tärkeä, jotta alue saisi lisäaikaa aiemmin kertyneiden alijäämien kattamiseen.

Hyvinvointialueen talouden seuranta osoitti elokuun lopulla noin kolmen miljoonan euron ylijäämää, mutta syyskuun kertymän perusteella ennustetta joudutaan taas pienentämään.

Tämä tarkoittaa, että lisätoimia kustannusten kahlitsemiseksi tarvitaan, jotta ylijäämäinen tulos tälle vuodelle saataisiin va

