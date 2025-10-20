Paikallisuutiset
Hyvinvointialueen ylijäämä sulamassa – Kainuussa edessä miljoonien kulukarsinta
Kainuun hyvinvointialueen tälle vuodelle tavoittelema ylijäämä on vähenemässä hälyttävästi. Ylijäämäinen tulos on tärkeä, jotta alue saisi lisäaikaa aiemmin kertyneiden alijäämien kattamiseen.
Hyvinvointialueen talouden seuranta osoitti elokuun lopulla noin kolmen miljoonan euron ylijäämää, mutta syyskuun kertymän perusteella ennustetta joudutaan taas pienentämään.
Tämä tarkoittaa, että lisätoimia kustannusten kahlitsemiseksi tarvitaan, jotta ylijäämäinen tulos tälle vuodelle saataisiin va