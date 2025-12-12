Paikallisuutiset

Kajaanin kaupungin järjestämät joulumarkkinat ovat avoinna perjantaina kello 8–18 ja lauantaina kello 8–14. Kuva: Maria Hoppania

Ihmiset nauttivat Kauppatorin joulumarkkinoiden tunnelmasta – ”Kyllä tästä hyvä tulee”

Kajaanin joulumarkkinat käynnistyivät Kajaanin Kauppatorilla perjantaina. Hurmaavat kaverikoirat Papu ja Fiu ilahduttivat ihmisiä torilla.

Maria Hoppania Kainuun Sanomat

Jos pureva pakkanen ja kenkien alla narskuva lumi eivät nosta joulufiilistä, tarttuu hyvä mieli viimeistään Kauppatorin joulumarkkinoilla. Ensimmäinen markkinapäivä käynnistyi perjantaina.

