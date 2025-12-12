Paikallisuutiset
Ihmiset nauttivat Kauppatorin joulumarkkinoiden tunnelmasta – ”Kyllä tästä hyvä tulee”
Kajaanin joulumarkkinat käynnistyivät Kajaanin Kauppatorilla perjantaina. Hurmaavat kaverikoirat Papu ja Fiu ilahduttivat ihmisiä torilla.
Jos pureva pakkanen ja kenkien alla narskuva lumi eivät nosta joulufiilistä, tarttuu hyvä mieli viimeistään Kauppatorin joulumarkkinoilla. Ensimmäinen markkinapäivä käynnistyi perjantaina.
Kauppatorin joulumarkkinoilla on viikonloppuna kolmisenkymmentä myyjää. Aamulla torilla kulki paljon hyväntuulis